В Киевской области пропала 12-летняя Карина Гавенко
Несовершеннолетняя жительница города Белая Церковь ушла из дома на улице Партизанской, 25 16 февраля около двух часов дня и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на киевских правоохранителей.
Девочке на вид 12-14 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, длинные светлые волосы, голубые глаза.
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Была одета в черную шапку с серым помпоном, белую курточку, черные спортивные штаны с цветными вставками по бокам и черные ботинки.
При наличии любой информации о возможном места нахождения ребенка просьба сообщить по телефону спецлинии полиции 102.
Ранее мы писали, что в воскресенье 16 февраля в Харькове бесследно исчезла 15-летняя Алена Гончар. О пропаже ребенка в полицию сообщили родители.
Алине на вид 16 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, карие глаза. Была одета в красный пуховик, белый свитер, черные брюки, сапоги и шапку с бубоном.
Особая примета – ногти на руках выкрашенные в белый цвет.
Если кому-то что-то известно о местонахождении Алины, просьба сообщать по телефонам (057) 738 30 24, (063) 720 21 75, 102.
Мы также рассказывали, что в Одессе бесследно исчезла 15-летняя Мария Горбунова, которая вышла из дома на прогулку и не вернулась. О пропаже в полицию сообщили родственники несовершеннолетней.
Мария ростом 165 см, у нее каштановые до плеч волосы и зеленые глаза. Девушка была одета в в синюю куртку, темные брюки.
Если кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просьба сообщить по телефонам: 102, (048) 779 42 55.
Напомним, девушка пропала при загадочных обстоятельствах.
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