Жінки, які виховали п'ять і більше дітей, мають право на надбавку до пенсії, але її не нараховують автоматично. У Пенсійному фонді пояснили, скільки грошей можна отримати та як оформити доплату.

Надбавки до пенсії в Україні можна оформити самостійно - у Пенсійному фонді нагадали, що жінки, які виховали п'ять і більше дітей, мають право на додаткові гроші, але за цією доплатою потрібно звертатися із заявою.

Автоматично такі надбавки не призначають. Тому багатьом жінкам кошти, які вони мали б отримувати, просто не нараховують - людина мусить сама прийти до Пенсійного фонду і підтвердити право на доплату.

Які надбавки можна отримати за виховання дітей

Право на надбавку до пенсії мають жінки, які народили та виховали п'ять і більше дітей. Ця доплата належить до тих, які оформлюють лише за заявою, тому про неї варто знати заздалегідь.

Окремо непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, можуть отримувати додатково 150 гривень на кожну дитину. Для військових пенсіонерів сума інша - 50% прожиткового мінімуму, тобто 1297,50 гривні за кожного такого члена сім'ї.

Важлива умова: родич, на якого оформлюють доплату, не повинен мати власної пенсії або державної соціальної допомоги. Якщо в сім'ї кілька пенсіонерів, надбавку призначають лише одному - за спільним вибором.

Надбавка за понаднормовий стаж

Жінки, які мають понад 30 років страхового стажу, та чоловіки з понад 35 роками можуть оформити доплату за кожен відпрацьований рік понад норму. У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень.

Доплата за один понаднормовий рік - не більше 1% цього мінімуму, тобто максимум 25,95 гривні. Наприклад, жінка з 41-річним стажем має 11 років понад норму і отримує надбавку 11 х 25,95 = 285,45 гривні.

Як оформити надбавку

Для оформлення доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду - особисто у відділенні або онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ. Із собою слід мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей (для надбавки за виховання п'ятьох і більше);

інші довідки, які підтверджують право на конкретну доплату.

Заяву розглядають у встановлені строки, а нараховану надбавку виплачують разом із пенсією за графіком. У ПФУ радять перед зверненням уточнити, на які саме доплати має право людина, щоб одразу підготувати всі документи.

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