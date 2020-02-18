В оккупированном Крыму двое подростков пытались повторить зверскую бойню, которую в 2018 году устроил Владислав Росляков в одном из керченских колледжей

Последователи подростка, причастного к убийству 20 человек в своем собственном учебном заведении, также оказались из Керчи. Как сообщает российское ФСБ, подростков задержали по подозрению в подготовке двух терактов в школах Керчи. У них нашли самодельные бомбы.

Подростки собирали взрывные устройства по инструкциям из интернета и даже испытывали их на домашних животных. Об этом они рассказали во время допроса.

«Котов убивали, одного подожгли растворителем, другого в стенку кинули», - рассказал один из задержанных.

Также уточняется, что парни 2003 и 2004 годов рождения были последователями Владислава Рослякова.

Еще одного парня задержали уже в России – в Курганской области. По данным следствия, он знал о подготовке терактов. Сейчас он проходит по делу свидетелем.

Напомним, что страшный теракт в Керческом политехническом колледже произошел 17 октября 2018 года. Тогда 18-летний студент Владислав Росляков заложил в здании бомбу и открыл беспорядочную стрельбу по учащимся. Позже он застрелился. Всего в теракте погиб 21 человек и еще 67 пострадали.

До этого мы писали о том, что жертва бойни в политехническом колледже Керчи осталась без денежной компенсации. Речь идет про 16-летнюю студентку Наталью Калиниченко, которая в результате теракта, организованного керченским стрелком Владиславом Росляковым, лишилась стопы.

Оккупационная власть полуострова забыла о своих обещаниях, что всем пострадавшим окажут помощь, в том числе и финансовую, поэтому сегодня она отказывается выплачивать раненой студентке компенсацию в размере 500 тысяч рублей (по курсу — 210 тысяч гривен).

Как сообщил отец девушки Юрий, марионетка Кремля Сергей Аксенов во время встречи назвал их семью «неблагополучной» и заявил, что «им велено не давать денег».

Приверженцы Кремля, в свою очередь, продолжают заявлять, что семья пострадавшей 16-летней девушки, которой ампутировали стопу,якобы получила компенсацию в полном размере.

Напомним, "Крымнаш" ошеломил решением по керченскому теракту: уже все забыли.

Как сообщала Politeka, в России снимают фильм о теракте в Керчи: затронет проблемы подростков.

Также Politeka писала, что Рослякова все еще не похоронили: Керченская трагедия обрастает новыми загадками.