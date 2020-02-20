В канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей

В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.

Отмечается, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.

После ДТП шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.

Que s’est-il passé sur l’autoroute 15?



Deux personnes ont perdu la vie dans un #carambolage entre 200 véhicules à La Prairie. Pourtant, ce secteur n’est pas considéré comme étant dangereux.@JulieEmondRC revient sur le fil des événements au #TJ22hhttps://t.co/cGgh3wqxNK pic.twitter.com/IlFfWOAwAw — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) February 20, 2020

Ранее сообщалось, что известный ямайский актер и музыкант Луи Ранкин погиб в результате ДТП в Канаде.

Полиция Онтарио сообщила, что Луи Ранкин, ямайский актер, звезда криминальных фильмов, как «Живот» и «Стрельба», достаточно известный музыкант в стиле регги, погиб в лобовом столкновении недалеко от Шелберна.

Que s’est-il passé sur l’autoroute 15?



Deux personnes ont perdu la vie dans un #carambolage entre 200 véhicules à La Prairie. Pourtant, ce secteur n’est pas considéré comme étant dangereux.@JulieEmondRC revient sur le fil des événements au #TJ22hhttps://t.co/cGgh3wqxNK pic.twitter.com/IlFfWOAwAw — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) February 20, 2020

Инцидент произошел в провинции Онтарио. В аварию попал автомобиль Ранкина, грузовик и еще одна машина. О других пострадавших не сообщается. Было заявлено, что Ранкин, урожденный Леонард Форд, погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



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Напомним, ранее популярная группа разбилась в ДТП в Канаде. Авария произошла 1 ноября в Канаде в провинции Онтарио. Участники группы ехали в фургоне, когда произошло столкновение с лосихой. В результате ДТП авто получило значительные технические повреждения: животное буквально вскрыло собой металлические конструкции. Так, выбито лобовое стекло, погнут кузов, полностью смята крыша.

Чудом, никто из музыкантов серьезно не пострадал. Звезды получили ушибы и ссадины. Лосиха, к сожалению, скончалась на месте.

Напомним, авто влетело в остановку в столице: «не смог спастись», кадры трагедии

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