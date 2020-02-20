В канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей
В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.
По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.
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Отмечается, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.
После ДТП шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.
Ранее сообщалось, что известный ямайский актер и музыкант Луи Ранкин погиб в результате ДТП в Канаде.
Полиция Онтарио сообщила, что Луи Ранкин, ямайский актер, звезда криминальных фильмов, как «Живот» и «Стрельба», достаточно известный музыкант в стиле регги, погиб в лобовом столкновении недалеко от Шелберна.
Инцидент произошел в провинции Онтарио. В аварию попал автомобиль Ранкина, грузовик и еще одна машина. О других пострадавших не сообщается. Было заявлено, что Ранкин, урожденный Леонард Форд, погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.
Напомним, ранее популярная группа разбилась в ДТП в Канаде. Авария произошла 1 ноября в Канаде в провинции Онтарио. Участники группы ехали в фургоне, когда произошло столкновение с лосихой. В результате ДТП авто получило значительные технические повреждения: животное буквально вскрыло собой металлические конструкции. Так, выбито лобовое стекло, погнут кузов, полностью смята крыша.
Чудом, никто из музыкантов серьезно не пострадал. Звезды получили ушибы и ссадины. Лосиха, к сожалению, скончалась на месте.
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