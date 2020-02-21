В Киеве пропал ребенок

Исчезла школьница Потапова Александра Александровна, 14 лет. Ее видели последний раз в четверг, 20 февраля. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пресс-служба полиции Киевской области опубликовала1 фотографию и приметы Саши.

Приметы девочки: на вид пропавшей 14-15 лет. Рост девочки – 150 см, среднего телосложения. Темно-русые длинные волосы. Особенная примета – Саша носит очки.

В день исчезновения на девочке были ярко-желтая куртка, синие штаны и оранжевая шапка. В черных ботинках, а за плечами ярко-фиолетовый рюкзак.

В полиции просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении Александры звонить по номеру "102".

Также мы писали, что в Одесской области без вести пропала девочка-подросток, которая уже шестые сутки не выходит на связь

«Ширяевским отделением полиции устанавливается местонахождение Грибановой Кристины Юрьевны, 2004 года рождения, 07 февраля текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», - говорится в сообщении.

Разыскиваемой на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в темно-синюю куртку.

Нашедшим просьба звонить на спецлинию «102».

Напомним, что в Павлограде пропал без вести Леонид Агафонов. Мужчину разыскивают уже на протяжении шести лет.

Известно, что 26 декабря 2014 он покинул территорию санатория "Самарский" и с того времени его местоположение неизвестно.

На вид Леониду 55 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, губы тонкие, глаза карие. Стоить отметить, что на нижней губе справа у него шрам около 2 см.

Все, кто знает хоть какую-то информацию о местонахождении Леонида Агафонова, просьба сообщить в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (099) 921 51 60 (розыскная группа).

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.