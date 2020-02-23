Гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство

Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 февраля в доме экс-чиновника времен Виктора Януковича Кожары в селе Чайки под Киевом. Старицкого нашли с огнестрельным ранением в голове и пистолетом в руке. Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, по предварительной информации на момент происшествия в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость Старицкий.

Сергей Старицкий

"Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина", - отмечено в сообщении полиции.

Леонид Кожара

Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз. Однако, уже сейчас правоохранители заявляют о предположении, что мужчина мог застрелиться не сам. Поэтому событие переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство (ст.115 УК Украины).

Дом Кожары

Добавим, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на Леонида Кожару.

Тем временем брат погибшего Юрий Воловик прокомментировал трагедию в соцсети: он сомневается, что тот собирался покончить с собой. По словам мужчины, у Старицкого были планы на 23 февраля (отмененный День защитника Отечества) - «выпить сто грамм и вспомнить присягу, данную Великой стране». Очевидно, что самоубийство в эту картину немного не вписывается.

Кроме того брат погибшего добавил, что экспертиза установила - стреляли с расстояния не менее трех метров.

Событие всколыхнуло украинцев и его активно обсуждают в сети.

"Интересно теперь посмотреть, как будут все это дело заминать. Будет ли суд над Кожарой? Или в экстренном порядке найдут «садовника», который случайно выстрелил в результате «неосторожного обращения с оружием»"

"Да будет как с Кравченко, скажут, что выстрелил в себя, нажал на курок, а в последний момент передумал, и отбросил пистолет в сторону, но пуля на лету вылетев из дула (вот же тавтология) поразила самоубийцу насмерть. Ну и в результате инерции нажатия на курок, выстрелов было два, один совершенно случайно в сердце, а другой - в голову, ну типичное самоубийство"

"Он вообще приехал в гости с дыркой в голове)))"

"Вопрос, что делал честный человек у Кожары?"

"Больше склоняюсь ,что напились и как обычно кто-то кого-то не зауважал. Ну не думать же , что отстрел начался?!"

"Достойно присягу згадав!"

"найдут очень маленькую линейку длиной 3 метра"

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