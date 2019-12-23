Столичного предпринимателя застрелили прямо в авто, после чего неизвестные скрылись на машине
Как сообщает Politeka, об этом говорится в пресс-службе полиции.
Так, инцидент произошел в 15:30 в столичном «Гидропарке» на парковке возле кафетерия «Очеретяний кіт». По словам очевидцев, неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя машины марки Toyota, после чего он скрылся с места ЧП на машине.
Также сообщается, что позже машину нашли. Ее сожгли на одной из улиц в Днепровском районе. Сейчас ведется работа по установлению оружия, при помощи которого совершили преступление.
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Как позже удалось выяснить журналистам, мужчина скончался не сразу. Медики пытались его спасти, но безрезультатно. Убитым оказался киевский предприниматель Бахвалов, 198 года рождения.
Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 1 декабря, в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.
«В центре стреляли в Range Rover с ребенком внутри», – гласит надпись под видео.
В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.
С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.
По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно. Следствие продолжается.
Напомним, трагедия в центре Киева забрала жизни человека
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