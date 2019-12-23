Столичного предпринимателя застрелили прямо в авто, после чего неизвестные скрылись на машине

Как сообщает Politeka, об этом говорится в пресс-службе полиции.

Так, инцидент произошел в 15:30 в столичном «Гидропарке» на парковке возле кафетерия «Очеретяний кіт». По словам очевидцев, неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя машины марки Toyota, после чего он скрылся с места ЧП на машине.

Также сообщается, что позже машину нашли. Ее сожгли на одной из улиц в Днепровском районе. Сейчас ведется работа по установлению оружия, при помощи которого совершили преступление.

Как позже удалось выяснить журналистам, мужчина скончался не сразу. Медики пытались его спасти, но безрезультатно. Убитым оказался киевский предприниматель Бахвалов, 198 года рождения.

Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 1 декабря, в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.

«В центре стреляли в Range Rover с ребенком внутри», – гласит надпись под видео.

В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно. Следствие продолжается.

Напомним, трагедия в центре Киева забрала жизни человека

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