В Украине продолжает бушевать мощный ураган, который уже привел к множеству разрушений

Стихия обрушилась сразу на несколько областей страны в понедельник, 24 февраля. Ураган принес в Украину мощный циклон Юля, из-за которого на страну обрушился ливень, море штормит, а сильные порывы ветра валят деревья, срывают крыши и даже разрушают мосты (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Одним из главных эпицентров погодного бедствия стала Одесская область. На кадрах, которые публикуют в СМИ, можно увидеть, что в Одессе на Объездной дороге волны буквально заливают трассу, по которой едут машины. Кроме того, в городе штормовой ветер снес остановку и повалил множество деревьев. Одно из них, при этом, убило пожилую женщину.

Кроме того, в Покровском переулке одно упавшее дерево придавило сразу семь автомобилей. Также в результате шторма многие здания в городе остались без крыши.

Во Львовской области ураган вызвал задержку в движении поездов №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. При этом позже в «Укрзализныце» сообщили, что последствия непогоды были устранены.

Ураган также успел натворить бед в Николаеве. Если ранее штормовой ветер стал причиной обрушения в городе пешеходного моста, то позже стало известно о новом ЧП. Так, на Николаевском судостроительном заводе «Океан» из-за порывов ветра столкнулись два огромных кораблестроительных крана. В сети появилось соответствующее видео от очевидцев.

«Так он, бл*ть, 900 тонн весит, чтоб ты понимал!», - комментируют они момент столкновения кранов.

Острожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Жители города также сообщают, что в Николаеве ветер повалил много деревьев, а в местной гимназии прорвало теплотрассу. Синоптики Укргидрометцентра предупредили жителей города о «красном» уровне опасности. Людей призвали без надобности не выходить на улицу.

Напомним, жуткая стихия накрыла Украину: деревья вырывает с корнями, сносит мосты, появились страшные кадры.

Как сообщала Politeka, лютый ураган разбушевался в Одессе, видео разрушений: "Срывает крыши и...".

Также Politeka писала, что новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек".