Ужасный день для многих🙁. Будьте бдительны и не выходите на улицу по возможности😳. Не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26,27,28🚂 троллейбусные маршруты №7 и 9🚎 😱Объездную накрывает волнами. По всему городу, все валится😔