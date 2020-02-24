Мощная стихия атаковала Украину в понедельник 24 февраля

От последствий ураганов пострадал ряд городов.

В Николаеве 24 февраля из-за сильного ветра рухнул понтонный мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и рухнула в воду.

Кроме того, на Центральный проспект упало 6 тополей. Движение транспорта парализовано.

Жители Херсона также сообщают о поваленных ураганом деревьях и рекламных бордах, а также оборванных электропроводах.

Ураган в Одессе с утра 24 февраля сорвал крыши с домов, повалил деревья и раздавил автомобили.

К сожалению, есть жертвы. Рухнувшее из-за шквального ветра дерево на ул.Нежинской днем 24 февраля убило пожилую одесситку. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась мгновенно.

На Тернопольскую область обрушились ураганные порывы ветра скоростью до 30 м/с.

На утро понедельника, 24 февраля, без света остались 148 населенных пунктов Тернопольщины. Также на проезжие части дорог повалены 26 деревьев. В частности, из-за этого оказалось заблокировано движение по железной дороге, что привело к задержке нескольких пассажирских поездов.

Ураган также повредил шиферное покрытие одной из школ и повалил рекламный баннер, который упал прямо на находящийся рядом автомобиль.

В Карпатах выпало более полуметра снега.

Так, на горе Пожижевская выпало от 34 см до 154 см снежного покрова. Из-за обильных осадков видимость на горной вершине ограничена, ветер северный 7-9 м/с.

На горе Плай ветер уже более сильный – 24-28 м/с, облачно. Высота снега составила 31-76 см, при этом он плотный и крепко держится на склонах.

На горе Драгобрат бушует снежная метель. Высота снежного покрова здесь достигает 138 см. также на горе Поп Иван выпал снег, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с.

Всего в Украине, по данным ГСЧС, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.

В частности, без света остались населенные пункты в Львовской области – 70, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12, Житомирской - 11 и Ровенской – 1.

Как предупреждают синоптики, циклон будет оставаться еще сутки над Украиной, постепенно смещаясь в восточном направлении.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Украину: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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