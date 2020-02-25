В Николаевской области из-за урагана тонны мусора разлетелись по всей округе

В Украине продолжают разбирать последствия урагана, который обрушился на страну 24 февраля и привел к массовым разрушениям. Как выяснилось, в Николаевской области сильные порывы ветра разнесли по воздуху тонны мусора с полигона твердых бытовых отходов.

Как передает Politeka, начальник Киевского рыбоохранного патруля в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин на своей странице в Facebook поделился соответствующим видео, на котором видны последствия бедствия (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Ураганный ветер поднял с полигона огромное количество мусора, который позже «осел» на всех близлежащих деревьях и прочих поверхностях. От спонтанного загрязнения пострадала также ближайшая трасса.

«Это начало конца!!! Ураганный ветер поднял в воздух тонны мусора...Человечество запрограммировано на самоуничтожение!!! Николаевская область Полигон твердых бытовых отходов!», - говорится в подписи к видео.

Автор ролика подчеркивает, что такая катастрофическая ситуация, в результате которой огромное количество деревьев оказалось полностью обвешано полиэтиленовыми пакетами, возникла из-за нарушения технологии хранения мусора на полигоне.

До этого мы писали о том, что 24 февраля ураган обрушился сразу на несколько областей страны в понедельник, 24 февраля. Ураган принес в Украину мощный циклон Юля, из-за которого на страну обрушился ливень, море штормило, а сильные порывы ветра валили деревья, срывали крыши и даже разрушали мосты.

Одним из главных эпицентров погодного бедствия стала Одесская область. На кадрах, которые публикуют в СМИ, можно увидеть, что в Одессе на Объездной дороге волны буквально заливают трассу, по которой едут машины. Кроме того, в городе штормовой ветер снес остановку и повалил множество деревьев. Одно из них, при этом, убило пожилую женщину.

Кроме того, в Покровском переулке одно упавшее дерево придавило сразу семь автомобилей. Также в результате шторма многие здания в городе остались без крыши.

Це початок кінця!!! Ураганний вітер здійняв у повітря тонни сміття... Людство запрограмоване на самознищення!!! Миколаївська область, Полігон твердих побутових відходів! Gepostet von Володимир Мухін am Montag, 24. Februar 2020

Напомним, в сети показали фантастические фото неба перед ураганом в Одессе.

Как сообщала Politeka, трассу Одесса-Киев засыпало землей: последствия непогоды показали в сети.

Также Politeka писала, что адский ураган разрывает Украину, стало известно о новом масштабном ЧП.