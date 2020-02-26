Победительница винницкого конкурса красоты, дочка влиятельного политика Винницкой области Алина Шамалюк попала в аварию

Об этом сообщили ряд местных СМИ. Как стало известно, дочь мэра Калиновки и победительница конкурса «Мисс Винница» 2017 года находилась в автомобиле со своим бывшем мужем, сыном бизнесмена Александром Бойдаченко.

Отмечается, что авария произошла в ночь с 22 на 23 февраля в Виннице. Белая Honda, на которой передвигались молодые люди, жестко врезалась в дерево. Люди были зажаты в машине до приезда спасателей. 21-летний Бойдаченко отделался переломом бедра, а 24-летняя Алина Шамалюк попала в отделение интенсивной терапии. Врачи подозревают у нее перелом черепа.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку и врезался в дерево. Как заявили в винницком отделении Нацполиции, причину ДТП установят после опроса свидетелей и проведения всех необходимых экспертиз и анализов. Фото с места аварии опубликовал местный «33 канал».

Как стало известно, Александр и Алина поженились в 2018 году. Сейчас пара официально разведена.

«Это большое горе ... В Калиновке для пострадавших сдавали кровь. Деньги там не нужны, потому что у родителей они есть. Врачи борются за их жизни», - рассказал журналистам друг семьи Шамалюков.

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