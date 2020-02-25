Популярний у свій час російський співак Оскар заявив, що він жінка

Шаміль Малкандуєв, якого багато хто пам'ятає, як співака Оскара - автор-виконавець хітів кінця 1990-х і початку 2000-х тепер артистка під творчим псевдо Скарлетт. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Зірка-трансгендер з Росії зараз живе в США, але його кавказьку сім'ю новина про перевтілення приголомшила, рідні хочуть або вже відреклися від своєї дитини, та й сама артистка зізнається, що їй непросто пережити всі ці перипетії:

«Я вважаю, що тільки одна людина має право позбавити мене приналежності до мого прізвища - мій батько. Якщо він прийме рішення, що не хоче більше мене знати і бачити, я публічно зроблю це», - зазначила Скарлетт і додала, що весь галас навколо її зізнання застав її зненацька:

«Те, що люди охрестили піар-акцією, насправді було лише моїм відкритим листом, своєрідним криком душі, який мені захотілося опублікувати в свій день народження, 15 січня, на своїй сторінці в «ВКонтакте». Це не піар-акція - це моє життя».

Артистка зізналася, що інакше не могла і жити чоловіком більш не хотіла, своїх батьків ні в чому не звинувачує і розуміє, як їм зараз важко:

«Моє серце не знаходить спокою від того, що я причина його (батька - ред.) болю зараз, але я не можу сховатися. Я не можу не бути собою. Все, чого я хочу, це писати пісні і виходити на сцену їх співати, хіба є різниця для вас, в якому вигляді я буду це робити? Хіба я несу комусь зло, завдаю комусь шкоду, користуючись своїм правом прожити життя так, як я цього хочу? », - пише Скарлетт під одним зі своїх нових опублікованих фотографій в популярній соцмережі.

Свою ідентичність до жіночої статі, відзначає артистка, вона відчувала з раннього віку:

«...Наскільки я пам'ятаю, років з трьох. ...Коли на мене почала тиснути сім'я мовляв, треба одружуватися, мені стало зрозуміло, що моя ідентичність абсолютно фейкова. Я буду фейком, якщо оберу якусь жінку, спробую з нею побудувати сім'ю і буду жити в цьому шлюбі заради дітей. Це буде неправильно по відношенню до себе і до інших », - поділилася Скарлетт і підсумувала, що «порядніше прожити життя чесно »

«...Треба бути собою».

Під постами чимало гнівних коментарів і відвертих образ на адресу артистки, але знайшлися і такі, які підтримали Скарлетт.

Таким був співак Оскар:

Багато на пострадянському просторі запам'ятали його по хіту свого часу «Между мной и тобой», також Оскар заспівав колись популярні «Бег по острию ножа» и «Мажь вазелином».

Раніше ми розповідали про те, що переможець "Голосу країни" Іван Ганзера потрапив у ДТП, коли їхав на концерт в Полтаву.

За словами музиканта, по дорозі їх підрізала машина, за кермом якої були іноземці арабської зовнішності. Ганзера зазначив, що вони не говорили українською/російською мовами, а вели себе досить агресивно. Пара викликала на місце події поліцію, але вона не приїхала.

За словами Ганзери, за останні 5 років він двічі викликав поліцію, і обидва рази його виклик був проігнорований. Поліцію чекали півтори години, так як в іноземців не було страховки.

Нагадаємо, що популярний співак втрапив у халепу, все сталося по дорозі на концерт.

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Артистка зізналася, що інакше не могла і жити чоловіком більше не хотіла, своїх батьків ні в чому не звинувачує і розуміє, як їм зараз важко:

«Моє серце не знаходить спокою від того, що я причина його (батька - ред.) болю зараз, але я не можу сховатися. Я не можу не бути собою. Все, чого я хочу, це писати пісні і виходити на сцену їх співати, хіба є різниця для вас, в якому вигляді я буду це робити? Хіба я несу комусь зло, завдаю комусь шкоду, користуючись своїм правом прожити життя так, як я цього хочу?», - пише Скарлетт під однією зі своїх нових опублікованих фотографій в популярній соцмережі.

Свою ідентичність до жіночої статі, зазначає артистка, вона відчувала з раннього віку:

«…Наскільки я пам'ятаю, років з трьох. ...Коли на мене почала тиснути сім'я мовляв, треба одружитися, мені стало зрозуміло, що моя ідентичність абсолютно фейкова. Я буду фейком, якщо оберу якусь жінку, спробую з нею побудувати сім'ю і буду жити в цьому шлюбі заради дітей. Це буде неправильно по відношенню до себе і до інших», - поділилася Скарлетт і підсумувала, що «порядніше прожити життя чесно»

«…Треба бути собою».

Під постами чимало гнівних коментарів і відвертих образ на адресу артистки, але знайшлися і такі, які підтримали Скарлетт.

Таким був співак Оскар:

Багато хто на пострадянському просторі запам'ятали його по хіту свого часу «Между мной и тобой», також Оскар заспівав колись популярні «Бег по острию ножа» и «Мажь вазелином».