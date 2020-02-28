Известная актриса Василина Аполлинария стала жертвой грабителей

Как передает Politeka.net, об этом звезда фильма "Безумная свадьба" написала в своем личном Instagram.

По словам актрисы, ее квартиру в Киеве ограбили.

Известная актриса Василина Аполлинария также опубликовала в соцсети несколько фотографий, на которых показала, как выглядит ее квартира после ограбления. Кроме того, звезда "Безумной свадьбы" написала эмоциональный пост.

Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!" Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", – задалась Аполлинария вопросом.

Актриса также рассказала поклонникам, что именно "вынесли" грабители из ее квартиры.

Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи. Если вы это читаете, "друзья" мои, знайте: я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. Су*и", – подытожила Василина Аполлинария в своем личном Instagram.

Ранее мы рассказывали о том, что наглый грабитель активизировался в Киеве. Известно, что неизвестный мужчина дерзко грабит отделения Новой почты.

Первый случай был зарегистрирован камерами отделения 10 февраля в 20:58 на Петра Григоренко, 33/44. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица.

Киевляне отметили, что в ста метрах от отделения почты, куда ворвался грабитель, находится райотдел полиции, и несмотря на это, никто не заметил странного мужчину в маске с оружием.

Напомним, банда иностранцев обворовывает жителей Киева.

Как сообщала Politeka, наглый грабитель активизировался в Киеве, появилось видео: "врывается в отделения почты и...".

Также Politeka писала о том, что домушники из Крыма устроили "чистку" квартир под Киевом: «не брезговали ничем».