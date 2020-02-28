Известная актриса Василина Аполлинария стала жертвой грабителей

Как передает Politeka.net, об этом звезда фильма "Безумная свадьба" написала в своем личном Instagram.

По словам актрисы, ее квартиру в Киеве ограбили.

Известная актриса Василина Аполлинария также опубликовала в соцсети  несколько фотографий, на которых показала, как выглядит ее квартира после ограбления. Кроме того, звезда "Безумной свадьбы" написала эмоциональный пост.

Популярные статьи сейчас

Белокурая бестия из "Квартала 95" выставила напоказ упругое тело в купальнике: "Сказочное Бали"

Циклон на прощание поиздевается над украинцами, погода покажет характер: детальный прогноз

Мама Дана Балана поразила внешностью в обнимку с сыном: просто копия Тины Кароль

Никитюк засветила лишнее во время прогулки у бассейна: "Хоть смайликами прикрылась"
Показать еще

Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!" Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", – задалась Аполлинария вопросом.

Актриса также рассказала поклонникам, что именно "вынесли" грабители из ее квартиры.

Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи. Если вы это читаете, "друзья" мои, знайте: я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. Су*и", – подытожила Василина Аполлинария в своем личном Instagram.

Ранее мы рассказывали о том, что наглый грабитель активизировался в Киеве. Известно, что неизвестный мужчина дерзко грабит отделения Новой почты.

Первый случай был зарегистрирован камерами отделения 10 февраля в 20:58 на Петра Григоренко, 33/44. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица.

Киевляне отметили, что в ста метрах от отделения почты, куда ворвался грабитель, находится райотдел полиции, и несмотря на это, никто не заметил странного мужчину в маске с оружием.

Напомним, банда иностранцев обворовывает жителей Киева.

Как сообщала Politeka, наглый грабитель активизировался в Киеве, появилось видео: "врывается в отделения почты и...".

Также Politeka писала о том, что домушники из Крыма устроили "чистку" квартир под Киевом: «не брезговали ничем».