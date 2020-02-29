Автобус, в салоне которого было много детей, направлялся в населенный пункт Барыш

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ пишут в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что жуткая авария произошла сегодня утром, 29 февраля.

В частности, автобус, перевозивший детскую футбольную команду "Нефтяник", угодил в ДТП на территории Ульяновской области.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и автобус, переполненный детьми, слетел с дороги в кювет и перекинулся.

Известно, что в результате аварии пострадали 10 человек, среди них лишь один взрослый - остальные дети. Одному из пострадавших оторвало руку.

На момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек: 26 детей и три тренера. На территории области был создан оперативный штаб, который займется помощью пострадавшим.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии разбилась украинская королева красоты. Победительница винницкого конкурса красоты, дочка влиятельного политика Винницкой области Алина Шамалюк попала в аварию.

Отмечается, что авария произошла в ночь с 22 на 23 февраля в Виннице. Белая Honda, на которой передвигались молодые люди, жестко врезалась в дерево.

Люди были зажаты в машине до приезда спасателей. 21-летний Бойдаченко отделался переломом бедра, а 24-летняя Алина Шамалюк попала в отделение интенсивной терапии. Врачи подозревают у нее перелом черепа.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку и врезался в дерево. Как заявили в винницком отделении Нацполиции, причину ДТП установят после опроса свидетелей и проведения всех необходимых экспертиз и анализов

Напомним, что автобус с людьми попал в ДТП под Киевом: «отпали колеса», фото.

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