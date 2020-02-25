Популярный в свое время российский певец Оскар заявил, что он женщина

Шамиль Малкандуев, которого многие помнят, как певца Оскара - автор-исполнитель хитов конца 1990-х и начала 2000-х теперь артистка под творческим псевдо Скарлетт. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Звезда-трансгендер из России сейчас живет в США, но его кавказскую семью новость о перевоплощении потрясла, родные хотят или уже отреклись от своего ребенка, да и сама артистка признается, что ей непросто пережить все эти перипетии:

«Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии — мой отец. Если он примет решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это», - отметила Скарлетт и добавила, что вся шумиха вокруг ее признания застала ее же врасплох:

«То, что люди окрестили пиар-акцией, на самом деле было лишь моим открытым письмом, неким криком души, которое мне захотелось опубликовать в свой день рождения, 15 января, на своей странице во «ВКонтакте». Это не пиар-акция — это моя жизнь».

Артистка призналась, что иначе не могла и жить мужчиной более не хотела, своих родителей ни в чем не винит и понимает, как им сейчас тяжело:

«Мое сердце не находит покоя от того, что я причина его (отца - ред.) боли сейчас, но я не могу спрятаться. Я не могу не быть собой. Все, чего я хочу, это писать песни и выходить на сцену их петь, разве есть разница для вас, в каком обличие я буду это делать? Разве я несу кому-то зло, причиняю кому то вред, пользуясь своим правом прожить жизнь так, как я этого хочу?», - пишет Скарлетт под одной из своих новых опубликованных фотографий в популярной соцсети.

Свою идентичность к женскому полу, отмечает артистка, она ощущала с раннего возраста:

«…Насколько я помню, лет с трех. ...Когда на меня начала давить семья мол, надо жениться, мне стало понятно, что моя идентичность абсолютно фейковая. Я буду фейком, если выберу какую-то женщину, попытаюсь с ней построить семью и буду жить в этом браке ради детей. Это будет неправильно по отношению к себе и к другим», - поделилась Скарлетт и подытожила, что «порядочнее прожить жизнь честно»

«…Надо быть собой».

Под постами немало гневных комментариев и откровенных оскорблений в адрес артистки, но нашлись и такие, которые поддержали Скарлетт.

Таким был певец Оскар:

Многие на постсоветском пространстве запомнили его по хиту своего времени «Между мной и тобой», также Оскар спел некогда популярные «Бег по острию ножа» и «Мажь вазелином».

Ранее мы рассказывали о том, что победитель "Голоса країни" Иван Ганзера попал в ДТП, когда ехал на концерт в Полтаву.

По словам музыканта, по дороге их подрезала машина, за рулем которой были иностранцы арабской внешности. Ганзера отметил, что они не говорили на украинском/русском языках, а вели себя достаточно агрессивно. Пара вызвала на место происшествия полицию, но она не приехала.

По словам Ганзеры, за последние 5 лет он дважды вызывал полицию, и оба раза его вызов был проигнорирован. Полицию ждали полтора часа, так как у иностранцев не было страховки.

Напомним, что популярный певец попал в беду, все случилось по пути на концерт.

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