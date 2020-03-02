Люди переступали через упавших и бежали дальше

Открытие нового супермаркета в Запорожье вызвало огромный резонанс не только в городе, но и в Украине

Причиной стало видео, опубликованное ресурсом «Вместе», на котором видно, как после перерезания красной ленточки в магазин хлынула толка пенсионеров.

Люди спешили потому, что первым ста покупателям были обещаны бесплатные продуктовые наборы. Однако погоня за дармовой едой превратилась в настоящий трэш.

Как видно на кадрах, одна из пенсионерок поскользнулась и упала, а мужчина переступил ее и побежал дальше. Так же сделали и все остальные. Подняться ей помогли сотрудники магазина.

Отмечается, что все происходило в супермаркете на Уральских Казармах в Шевченковском районе областного центра.

В сети видео вызвало огромный резонанс. Местные жители называли увиденное зомби-апокалипсисом, а людей дикарями, писали о полной деградации общества.

Однако когда эмоции немного улеглись, появились и другие комментарии.

«И никому не интересно, почему произошла эта "деградация общества"?», «Почему сразу дикие люди, просто радостные. Ура!», «Наверное, не от хорошей жизни???», «Довели с стариков, не от хорошей жизни они вели себя так. Сегодня видела бабушку, шла на двух костылях, заглядывала во все урны и это страшно!», «Спешили бедные пенсионеры получить бесплатные пакеты. Нечему тут удивляться. Можно только пожалеть их. Они не виноваты», «Позорище, это те, кто находится при власти и никак не нажрется!!! А пенсионерам можно только посочувствовать», – пишут в местных группах жители города.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как люди штурмуют магазин секонд-хенда. Толпа сметала всех на своем пути ради бывших в употреблении вещей, и охранники на входе еле сдерживали обезумевших покупателей.

Напомним, харьковчанин поставил на уши полицию и взрывотехников города.

Как сообщала Politeka, на Донбассе бьют тревогу из-за нехватки еды, скандальные фото.

Также Politeka писала, что днепровский супермаркет оккупировали "заморские гости".