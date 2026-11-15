Розлучена мати, яка сама виховує маленьку дитину та має низькі доходи, може претендувати на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Але сам факт розлучення виплат не гарантує, і Пенсійний фонд має право відмовити.

Дитячі виплати в Україні після розлучення не нараховуються автоматично. Розлучена мати, яка сама виховує маленьку дитину та має низькі доходи, може претендувати на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Однак сам факт розлучення грошей не гарантує, і Пенсійний фонд має право відмовити.

Про це пише Судово-юридична газета. Головна умова, яку часто не враховують, це статус «без роботи». Якщо працездатна мати не працює без поважної причини, у виплаті можуть відмовити.

Яку допомогу може отримати розлучена мати

Ідеться про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Її призначають родинам, у яких середньомісячний дохід на одну особу нижчий за прожитковий мінімум для сім'ї.

Гроші нараховують на шість місяців, після чого допомогу потрібно поновлювати. Виплачує її Пенсійний фонд, а рішення про призначення ухвалює орган соціального захисту населення.

Чому ПФУ може відмовити

Найчастіше відмовляють працездатній жінці, яка не працює і не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна. У такому разі держава вважає, що підстав для допомоги немає.

Поважними причинами не працювати вважають, зокрема, догляд за дитиною до шести років, навчання, інвалідність або догляд за людиною з інвалідністю. Тобто мати з маленькою дитиною, яка фізично не може вийти на роботу, має реальні шанси отримати гроші.

Як оформити допомогу

Для оформлення знадобляться заява, декларація про доходи та майновий стан, документи про склад сім'ї та довідки про доходи кожного члена родини. Якщо мати не працює, додають довідку з центру зайнятості або документ, що підтверджує поважну причину.

Звертатися можна до органу соцзахисту за місцем проживання або через ЦНАП. Якщо умов не дотримано, ПФУ може відмовити або призупинити виплату.

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