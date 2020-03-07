В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля
В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая обрушилось пятиэтажное здание отеля в субботу, 7 марта. Внутри находились люди, в том числе и те, у которых подозревали коронавирус. Об этом сообщили в телеграм-канале Life Shot, а также очевидцы в Твиттере, сообщает Politeka.net.
Спасатели утверждают, что на данный момент з-под завалов удалось спасти только 23 человека, сколько еще находится под обломками отеля, пока неизвестно.
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Местные СМИ сообщают, что в гостинице могли находится иностранцы.
Напомним, что в Киеве произошел пожар в отеле возле автозаправки. На Одесской трассе, в Чабанах, вблизи с АЗС КЛО, произошел пожар в отеле-ресторане в первой половине дня 1 марта.
Из-за дыма на видео практически ничего не видно.
«Дым такой, что не видно ни зги. Проезжали мимо 15 минут назад», – отметили очевидцы в сети. Также в соцсети пишут, что на место уже прибыли 5 карет скорой помощи и очень много пожарных, приехали даже из Боярки и Василькова.
Опасность возгорания усиливается тем, что совсем рядом автозаправочная станция.
Также в соцсети пишут, что на место уже прибыли 5 карет скорой помощи и очень много пожарных, приехали даже из Боярки и Василькова.
Опасность возгорания усиливается тем, что совсем рядом автозаправочная станция.
Также мы писали, что сильный ветер серьезно повредил дом на знаменитой одесской Молдаванке и заблокировал хозяйку-инвалида. Происшествие случилось вчера днем, 24 февраля, на улице Ризовской, 33. Под завалами оказалась пожилая женщина. Ее в шоковом состоянии доставали спасатели.
Отмечается, что вековое дерево упало из-за урагана и разрушило 4 квартиры в двухэтажном доме. Завалило вход в квартиру одесситки.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»