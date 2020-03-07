На заводе «Мотор Сич» в Запорожье произошёл взрыв

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Фейсбук пользователя Дениса Нечепоренко.

Сообщается, что от взрыва «колыхнуло» соседние дома. Сейчас на месте работают спасатели. В комментариях к посту немало свидетельств очевидцев – горожан:

«… от взрыва не видно ничего - там очень темно. Забор завода разбросан в радиусе 10-15 метров». Официальных заявлений по поводу произошедшего пока от властей и МЧС не было.

Ранее мы сообщали о том, что во время перегонки нефти на химическом предпритяии Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан прогремел мощный взрыв.

Взрыв на химическом заводе был настолько сильным, что ударной волной повыбивало стекла в ближайших магазинах.

По информации местных СМИ, в результате ЧП на предприятии пострадал 31 человек. Для ликвидации пожара были задействованы почти 40 спасателей, которым удалось за два часа ликвидировать огонь.

Двое из 31 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших информации не поступало. Опасности утечки опасных химикатов нет в результате взрыва на предприятии нет.

Как утверждают местные власти, ситуация под полным контролем. После мощного взрыва руководство предприятия прекратило работу из своих 10 объектов на заводе.