Известный украинский спортсмен Алексей Борисенко не выходит на связь 10-й день

Как передает Politeka.net, об этом в Facebook пишут его друзья.

Известно, что профессиональный марафонец Алексей Борисенко бесследно исчез в Японии.

По информации из социальных сетей, Алексей Борисенко 26 февраля отправился покорять Фудзияму, поскольку в Японии из-за эпидемии коронавируса отменили марафон.

Сообщается, что профессиональный спортсмен перестал выходить на связь с 28 февраля.

"Сегодня 8 марта. Времени ждать нету. В связи с плохими погодными условиями,официально операцию по поиску не начинают. Пошел 10-й день! Я знаю,что у меня в друзьях много спортсменов,не только с Украины,но и с зарубежья.Каждый из Вас может помочь,хотя бы репостом", - написала в Facebook его коллега Наташа Счастливая.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако забег отменили в связи с коронавирусом.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", - подчеркнул дипломат.

Ранее мы рассказывали о том, что с украинскими туристами произошла беда в Карпатах. Сообщается, что ЧП произошло вечером, 23 февраля, в Раховском районе.

По информации спасателей, пятеро туристов вышли из села Квасы в направлении горы Петрос. Четверо из них (1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения) — жители Киева, а руководитель группы — из Кременца Тернопольской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что пропавших вечером туристов искали 10 спасателей из отделения Раховской горно-поисковой спасательной группы.

Но поисковые работы пришлось остановить из-за сложных погодных условий: спасатели сорвали два снежных карниза, поэтому работа была прекращена в 5:00 утра.

Напомним, Лавина накрыла туристов на популярном курорте

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