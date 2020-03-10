Жители Запорожья взбунтовались из-за трагической гибели 8-летней Ани Ждан в местном парке

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, местные жители хотят поднять бунт, чтобы к ответственности привлекли виновных в смерти маленького ребенка, на которого свалилась деревянная скульптура.

Призыв к акциям протеста опубликовал в Facebook местный активист Данил Щербаков. Он призвал горожан принести цветы и игрушки к месту трагедии на 11:00 10 марта.

К активисту также присоединилась глава благотворительного проекта Ирина Лосева и другие пользователи.

"Не дадим замять это дело!" – говорится в призыве к местным жителям.

Стоит отметить, что на месте гибели Ани Ждан уже стали появляться мягкие игрушки. Быстро отреагировали на трагедию и в руководстве парка, повесив уже после смертельного ЧП предупреждения об опасности деревянных фигур.

Но директор "Дубовой рощи", где произошла трагедия, утверждает, что эти таблички висели и раньше. Посетители парка уверяют, что статуя медведя падала и ранее, однако ее ставили обратно, о чем директор, вопреки его отрицаниям, знал.

ТРАГЕДИЯ В ЗАПОРОЖЬЕ КТО ОТВЕТИТ? ТРАГЕДИЯ В ЗАПОРОЖЬЕ КТО ОТВЕТИТ? Gepostet von Щербаков Данил "Helper" am Montag, 9. März 2020

Ранее мы рассказывали о трагедии, которая произошла в Запорожье. В одном из местных парков на 8-летнюю Аню Ждан внезапно упала 200-килограммовая статуя. 8 марта ребенка без сознания доставили в больницу, но она скончалась уже на следующий день.

Администрация парка открестилась от обвинений и заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Директор "Дубовой рощи" заявил, что статуя шаталась, потому ее демонтировали и собирались ликвидировать на хоздворе, однако кто-то поставил "медведя" обратно.

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