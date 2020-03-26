Украинские заробитчане попали в ЧП под Будапештом
По сообщению местных СМИ, чешский автобус вез 44 украинца из Чехии в Чоп, Украина. Об этом пишет Politeka.
По первичной информации, пострадавших в результате пожара нет. Через три часа людей забрал новый автобус.
В сети появилось видео, где видно горящий автобус, спецслужбы Чехии, а также черный дым над трассой. Люди стояли у обочичны и держали сумки, некоторые были в масках.
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Ранее мы сообщали, что на одесской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри.
Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было, передает.
Позже появилась официальная информация от спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».
Сообщалось, что в Киеве загорелся пассажирский автобус во время движения.
На Соломенской площади сегодня утром, 1 марта, загорелся автобус. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке.
На место происшествия вызвали спасателей. Ликвидировали пожар пожарные ДСНС. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.
Напомним, пожар небывалых масштабов вспыхнул в Одессе
Также Politeka сообщала, что автобус с бойцами Нацгвардии вспыхнул под Одессой
А еще Politeka писала, что киевская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла