Украинские заробитчане попали в ЧП под Будапештом

По сообщению местных СМИ, чешский автобус вез 44 украинца из Чехии в Чоп, Украина. Об этом пишет Politeka.





По первичной информации, пострадавших в результате пожара нет. Через три часа людей забрал новый автобус.

В сети появилось видео, где видно горящий автобус, спецслужбы Чехии, а также черный дым над трассой. Люди стояли у обочичны и держали сумки, некоторые были в масках.

Ранее мы сообщали, что на одесской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри.

Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было, передает.

Позже появилась официальная информация от спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».

Сообщалось, что в Киеве загорелся пассажирский автобус во время движения.

На Соломенской площади сегодня утром, 1 марта, загорелся автобус. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке.

На место происшествия вызвали спасателей. Ликвидировали пожар пожарные ДСНС. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.

Напомним, пожар небывалых масштабов вспыхнул в Одессе

Также Politeka сообщала, что автобус с бойцами Нацгвардии вспыхнул под Одессой

А еще Politeka писала, что киевская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла



