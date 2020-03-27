Известный журналист и блогер Юрий Бутусов очень спешил на прямой эфир
Но по дороге на эфир политического ток-шоу "Право на владу" Юрий Бутусов угодил в ДТП.
Эту информацию журналист лично подтвердил в эфире украинского телеканала, передает Politeka.net.
По его словам, на прямой эфир он ехал на такси, но в какой-то момент транспортное средство угодило в ДТП. Бутусов добавил, что ни он, ни водитель автомобиля не пострадали.
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На вопрос ведущей программы Наталья Мосейчук об ДТП, Бутусов подтвердил данную информацию.
"Когда ехал сюда. Да. Все хорошо", - заявил журналист.
Но Юрий Бутусов, несмотря на ДТП, очень быстро включился в тему эфира, который был посвящен карантину в Украине из-за эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.
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