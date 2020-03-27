Известный журналист и блогер Юрий Бутусов очень спешил на прямой эфир

Но по дороге на эфир политического ток-шоу "Право на владу" Юрий Бутусов угодил в ДТП.

Эту информацию журналист лично подтвердил в эфире украинского телеканала, передает Politeka.net.

По его словам, на прямой эфир он ехал на такси, но в какой-то момент транспортное средство угодило в ДТП. Бутусов добавил, что ни он, ни водитель автомобиля не пострадали.

На вопрос ведущей программы Наталья Мосейчук об ДТП, Бутусов подтвердил данную информацию.

"Когда ехал сюда. Да. Все хорошо", - заявил журналист.

Но Юрий Бутусов, несмотря на ДТП, очень быстро включился в тему эфира, который был посвящен карантину в Украине из-за эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.

Ранее мы сообщали о жутком ДТП с украинцами, которое произошло в Словакии. По информации полицейских, в ночь на 11 марта на дороге I/18 между населенными пунктами Ружомберок - Чернова случилась авария.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинцами на скорости столкнулся с пассажирским автобусом. Местные СМИ утверждают, что водитель микроавтобуса выезжал с АЗС и не предоставил преимущество в движении автобусу, который заезжал с главной дороги. В результате столкновения последний слетел с дороги в 8-метровый овраг.

В соцсетях сообщается, что 26-летний водитель и его 23-летний сменщик получили смертельные травмы и скончались на месте. Погибшие были жителями Тячевского района Закарпатья.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

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