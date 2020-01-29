Победитель первого сезона шоу "Голос країни" Иван Ганзера попал в ДТП, когда ехал на концерт в Полтаву.

Об этом артист рассказал ведущей «1+1» Соломии Витвицкой, а также написал на своей странице в Фейсбук. По словам Ганзеры, он со своей женой ехал в Полтаву на концерт. По дороге их подрезала машина, за рулем которой были иностранцы арабской внешности.

Как рассказал артист, они не говорили на украинском/русском языках, а вели себя достаточно агрессивно. Пара вызвала на место происшествия полицию, но она не приехала. По словам Ганзеры, за последние 5 лет он дважды вызывал полицию, и оба раза его вызов был проигнорирован. Полицию ждали полтора часа, так как у иностранцев не было страховки.

«Может попробовать сделать что-то незаконное и тогда повезет?», - пошутил артист.

Отметим, что свой концерт в Полтаве из-за ДТП Ганзера отменил. По его словам, они с женой решили самостоятельно ремонтировать машину.

Напомним, что Иван Ганзера был победителем первого сезона украинского шоу «Голос», обойдя дочку легендарной Нины Матвиенко Антонину. Наставником Ганзеры была российская певица Диана Арбенина. У парня были проблемы со зрением вследствие родовой травмы, поэтому он всегда выступал в темных очках. После шоу он выпустил два альбома. Ганзера входит в топ-5 украинских артистов, которые выступают в зоне боевых действий. За это его даже наградили медалью «За бескорыстное служение родине».

Интересно, что сам Ганзера родом из села в Харьковской области. Победить в шоу ему помогла его искренность. Как говорили судьи проекта, каждую песню он пел сердцем.

Кстати, недавно в аварию попала еще одна украинская звезда – Ирина Федишин. В машину артистки влетел пассажирский автобус. К счастью, певица не пострадала.

Напомним, что телеведущий Руслан Сеничкин сообщил о трагедии: "Егорчик не выдержал, R.I.P.".

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