На месте уже работают спасатели

Взрыв в пятиэтажном доме привел к обвалу подъезда с третьего по пятый этажи

В субботу, 4 апреля, около 13:30 в подмосковном Орехово-Зуево (Россия) произошел взрыв на третьем этаже пятиэтажки, пишет Рoliteka.net со ссылкой на различные СМИ. (Чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы)



По словам очевидцев, три этажа дома по улице Гагарина упали буквально за секунду.

По информации местного управления МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси. Сейчас на место происшествия направлены все силы спасателей.

«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на 3-м этаже 5-этажного 4-подъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением 2-го подъезда с 5-го по 3-й этаж. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении спасателей.

В СМИ появилась информация, что взрыв мог произойти из-за поломки или неправильного использования газового оборудования. Якобы виной стала газовая колонка.

Из дома эвакуировали 200 человек. 150 - эвакуировались сами до прибытия пожарных, 50 человек - по лестничным маршам спасательных подразделений.

Власти распорядились о размещении жильцов местах временного пребывания.

По информации свидетелей, 15-летнего подростка смогли вытащить из разрушенной квартиры еще до приезда спасателей. На фото его видно после взрыва.

Пострадавший сейчас находится в состоянии сопора, очевидцы спустили его с третьего этажа и передали врачам.

Позднее в МЧС сообщили, что один человек погиб, а четверо пострадали.

Напомним, в прошлом году 11 июля в жилом доме в Москве также прогремел взрыв. Тогда в панельном 12-этажном доме взорвался газовый балон. Жильцы, к счастью, не пострадали.

Кроме того, конструкции здания не были нарушены,

Кадры очевидцев из Орехово-Зуево, где предположительно взорвался газ в пятиэтажном доме. pic.twitter.com/PT5LxbLYBE — Д. Иваныч (@divanich_ru) April 4, 2020

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