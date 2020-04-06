Блогер в гламурной тусовке работал более 10 лет

В транспортном средстве, помимо украинца Павла Петеля, еще находились трое человек

Об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает Politeka.net.

Сообщается, что жуткое ДТП с фатальным исходом произошло еще 4 апреля.

В частности, под Москвой в жуткой аварии погиб украинский блогер Павел Петель, которого ранее сравнивали с Кончитой Вурст.

"Павел Петель погиб в ДТП с таксистом, которого остановил по пути в Москву. Блогер направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку, ее водитель на скорости около 200 км/ч врезался в грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье Мерседеса и погиб сразу", - говорится в сообщении.

На момент аварии в салоне автомобиля находились четверо человек: водитель и 2 пассажира погибли на месте, ещё один человек смог выжить и его госпитализировали в больницу.

Стоит отметить, что Павел Петель зарабатывал на жизнь в качестве эпатажного блогера и шоумена. Пользователи в сети утверждают, что в "гламурную тусовку" Павел пришел еще в 2008 году и с тех пор он активно выступал на корпоративах в откровенных купальниках и париках, из-за чего его часто сравнивали с Кончитой Вурст.

Судя по снимкам, которые были опубликованы в сети, у Павла Петеля не было шансов выжить после столкновения, сидя на переднем сидении.

Ранее мы сообщали о жутком ДТП с украинцами, которое произошло в Словакии. По информации полицейских, на дороге I/18 между населенными пунктами Ружомберок - Чернова случилась авария.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинцами на скорости столкнулся с пассажирским автобусом. Местные СМИ утверждают, что водитель микроавтобуса выезжал с АЗС и не предоставил преимущество в движении автобусу, который заезжал с главной дороги. В результате столкновения последний слетел с дороги в 8-метровый овраг.

В соцсетях сообщается, что 26-летний водитель и его 23-летний сменщик получили смертельные травмы и скончались на месте. Погибшие были жителями Тячевского района Закарпатья.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

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