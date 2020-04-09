В четверг, 9 апреля, авто главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко попало в ДТП в Николаевской области

Об этом сообщают местные СМИ, а также пуликуют кадры с места происшествия. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Так, согласно сообщениям, автомобиль Volkswagen Passat, который был выделен Виктору Ляшко в Николаеве местной облгосадминистрации, попал в аварию. ДТП случилось, когда его не было в салоне машины. Водитель, сдавая назад, слегка врезался в припаркованный микроавтобус Renault Trafic, которым перевозили журналистов.

Оба автомобиля получили механические повреждения. В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, 7 апреля Виктор Ляшко заявил о феномене Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения китайским вирусом. Сегодня он отправился на место, чтобы проверить ситуацию.

В Офисе президента Украины ранее прокомментировали феноменальную ситуацию с Николаевской областью.

Первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов утверждает, что никакую информацию от украинцев не скрывают.

Напомним, у Зеленского проговорились о введении чрезвычайного положения в Украине: «По состоянию на сейчас…».

Как сообщала Politeka, украинцам показали, как власть "позаботилась" о них на карантине.

Также Politeka писала, что Комаровский предупреждал о вирусе еще в 2012 году, всплыли неизвестные детали.