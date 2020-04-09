В четверг, 9 апреля, авто главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко попало в ДТП в Николаевской области
Об этом сообщают местные СМИ, а также пуликуют кадры с места происшествия. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Так, согласно сообщениям, автомобиль Volkswagen Passat, который был выделен Виктору Ляшко в Николаеве местной облгосадминистрации, попал в аварию. ДТП случилось, когда его не было в салоне машины. Водитель, сдавая назад, слегка врезался в припаркованный микроавтобус Renault Trafic, которым перевозили журналистов.
Оба автомобиля получили механические повреждения. В результате ДТП никто не пострадал.
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Напомним, 7 апреля Виктор Ляшко заявил о феномене Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения китайским вирусом. Сегодня он отправился на место, чтобы проверить ситуацию.
В Офисе президента Украины ранее прокомментировали феноменальную ситуацию с Николаевской областью.
Первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов утверждает, что никакую информацию от украинцев не скрывают.
Напомним, у Зеленского проговорились о введении чрезвычайного положения в Украине: «По состоянию на сейчас…».
Как сообщала Politeka, украинцам показали, как власть "позаботилась" о них на карантине.
Также Politeka писала, что Комаровский предупреждал о вирусе еще в 2012 году, всплыли неизвестные детали.