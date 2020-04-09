У президента Владимира Зеленского допускают введение чрезвычайного положения в Украине

Заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказал, что этот вопрос обсуждали совместно с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет УП.

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения - Ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", - заявил он.

При этом Тимошенко добавил, что, несмотря на все введенные меры и запреты все равно люди гуляют в парках. Если уразуметь украинцев не получится, дествовать придется более радикально.

"Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - завил замглавы ОП.

Он уточнил, что чрезвычайное положение могут ввести, если без этого не удастся остановить распространение вируса.

Режим ЧП, по его словам, может помочь контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди меньше гуляли в общественных местах.

Минздрав вместе с учеными разработали оптимистичный, отрицательный и средний сценарии дальнейшего развития ситуации. При этом в ОП отмечают, что по сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий.

По последним данным, в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения. За сутки заразились 206 человек, среди них 20 детей. Умерли от последствий инфекции 52 человека. Выздоровели 35 пациентов.

Больше всего заразившихся в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство намерено продлить карантин в Украине до начала мая.

В свою очередь в Минздраве заявили, что Украина только входит в жесткий карантин и делать выводы о его эффективности еще рано.

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