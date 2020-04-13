В Киеве произошло дерзкое ограбление во время карантина, горожане опасаются, что это только начало и дальше будет хуже

Инцидент произошел по адресу улица Радужная, 21А. Злоумышленники ограбили продуктовый магазин, при этом брызнули в лицо продавщице слезоточивым газом из баллона.

По данным сообщества, нападавшие украли печенье, кексы, воду и забрали пару тысяч гривен выручки.

С места преступления злоумышленники скрылись.

Отметим, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что полицейские готовятся противостоять возможным фактам мародерства из-за карантина.

В частности, по его словам, сейчас технически усиливают торговые точки. Кроме того, полиция охраны проводит активную работу с руководителями торговых сетей.

Отметим, украинцы не так спокойны. Люди опасаются, что в случае продления карантина, количество подобных инцидентов возрастет.

«Это только начало», «Если будут продлевать карантин без компенсаторов людям, то закончится как в Венесуэле. Это закономерно. Мародёрство, разбой. Все впереди», «100% дальше будет ещё "веселее"», «люди без денег сидят, а жрать то охота», «Скоро во всех районах страны», «90е возвращаются», «А чего вы ожидали, дальше ещё хуже будет», «Вот и мародерство нарисовались. Чего и следовало ожидать», - пишут в сети.

В то же время другие отмечают, что для того района это не в новинку: «А что, до карантина ничего подобного не было? Обычная история для тех мест».

Напомним, карантин может перерасти в массовые беспорядки, ситуация на грани: "в течение нескольких недель..."

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