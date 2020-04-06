Украинский юрист Александр Гумиров подал в суд на правительство и пытается доказать, что введение карантина - незаконно

Как сообщает Politeka, об этом он написал на своей странице в Facebook. Отдельно можно ознакомиться с заявлением.

Александр Гумиров назвал введение карантинных ограничений "саботажем и уничтожением экономики Украины". По его мнению, запреты нерациональные, они разоряют украинских предпринимателей и вызывают ненужную панику среди населения.

Юрист рассказал о грубейших нарушениях закона, которые в Кабмине не афишируют. По словам Гумирова, всеукраинский карантин может ввести только главный санитарный врач страны и только после того, как президент объявит чрезвычайное положение. По его мнению, для таких мер пока нет оснований.

"Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины - не менее 191 000 заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина", - подчеркнул Гумиров.

Юрист уверяет, что запрет общественного транспорта нарушает конституционное право украинцев на свободное передвижение. Такое ограничение можно ввести только новым законом, но никак не постановлением Кабинета министров.

Не предусмотрен законом и запрет на ведение отдельных видов бизнеса. Помимо дискриминации предпринимателей, карантин нарушает право человека на достойный уровень жизни, ведь сейчас сложно купить одежду, предметы быта и получить необходимые услуги.

"Кабмин допустил ошибки. Он обязан их исправить. Необходимо применять разумные адекватные меры. Кабмину и МОЗ есть над чем задуматься и они не лишены возможности исправить то, что напортачили. Я их своим иском понуждаю вернуться в правовое поле", - отметил юрист.

Александр Гумиров отметил, что если он сможет выиграть в суде - Кабмину придется отменить карантин, как незаконные меры.

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