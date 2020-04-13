В Ровенской области поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря

В Ровенской области в селе Липки из-за поджогов сухой травы сгорел Свято-Успенский мужской монастырь. Фотографии пожара опубликовал Влад Поленчук на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

Огонь охватил три хозяйственных здания монастыря. Общая площадь составила около 400 м. кв.

Инцидент произошел сегодня, 12 апреля, утром. На месте пожара приехали 5 специальных машин и 40 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

Украинцы в сети прокомментировали инцидент. Некоторые стоят догадки, что не мог монастырь выгореть изнутри, и что это был поджог.

«На фото следы пожара только внутри. Сами и спалили, выходит...», «Вот и хорошо хватит дурью маяться займитесь делом», «Проблема, придется расселять монахов по женским монастырям раз не уберегли свой», «Господи, что же это творится? Спаси и защити нас, Господи!», «Ну ждите возмездия», «Люди, что вы творите? Опомнитесь!», «Вчера писали, что проводку замкнуло, а сегодня уже сухостой? А где же он взялся внутри здания? На фото только здание сгоревшего ..», – написали в сети в комментарии к инциденту.

Напомним, что в сети показали последствия пожаров в Зоне отчуждения. Так, на кадрах показана выжженная черная земля, одинокие деревья и двух лошадей Пржевальского, которые бегут от пожаров. Стоит только представить, сколько животных осталось в эпицентре огня.

В комментариях пользователи сети разделились на два лагеря: те, кто просто хватается за голову от последствий огненного пожара, и те, кто еще пытается спасти оставшихся животных.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

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