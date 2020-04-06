Жуткое ЧП произошло в Ровенской области в воскресенье, 5 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, и публикует фото масштабного пожара.

Автор этих фото Vad V. Polenchuk написал, что когда он снимал этот кошмар с дрона, сотни птиц с криком кружили над пепелищем, ведь там, в огне, исчезли их гнезда.

Также в ГСЧС ответили на упреки в том, что о пожарах в экосистемах говорят очень часто.

«Вирус мы преодолеем. А вот на этой, выжженной, мертвой, страждущей земле жить детям и внукам тех, кто говорит "сколько можно об этом говорить"… Поэтому будем говорить и показывать столько, сколько надо», - говорится в сообщении.

Напомним, уже насколько дней пожарные не могут потушить жуткий пожар в Чернобыльской зоне. Информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне поступила в ГСЧС 4 апреля.

При этом жители Киева и области жаловались, что страшная вонь стоит на улицах и проникает даже в дома. Люди спасаются от смрада как могут: наглухо закрывают окна и двери и избегают выхода на воздух.

В сети отметили, что неприятный запах ощущался также в районе Троещины и Нивок.

По состоянию на 22:00 5 апреля пожарные продолжали бороться с огнем на площади 25 гектаров в Чернобыльской зоне.

Напомним, ядовитый смог оставляет зловещие следы на стеклах, такого в Украине еще не было: «Вот, чем мы дышим».

Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло Украину, показатели зашкаливают: что происходит.