Во вторник утром, 14 апреля, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух накроет Киев

Такой прогноз сделали в Центре ядерной безопасности, отметив, что ветер изменит свое направление.

На интерактивной карте центра можно увидеть, что по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля.

Однако к утру 14 апреля направление ветра меняется и дым начинает накрывать столицу. Прогнозируется, что это случтся где-то в семь часов утра.

Отметим, центр ядерной безопасности проанализировал уровень радиационного загрязнения воздуха Киева и пришел к выводу, что по состоянию на 13 апреля гамма-фон не повышался и его уровни не превыщают допустимых значений.

Концентрации цезия-137 на 2 порядка ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами и не несут радиологической угрозы.

Поэтому, учитывая радиологическую ситуации, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно.

Возгорание в Чернобыльской зоне началось 4 апреля. Спасатели постоянно обнаруживают новые очаги возгорания. Ситуация усложняется тем, что дует сильный ветер.

Напомним, чернобыльский пожар перебросился на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем масштабный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

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