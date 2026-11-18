Графіки відключення світла в Харківській області на 19 листопада стосуються мешканців міста Люботин, де планове знеструмлення триватиме понад 8 годин.

Графіки відключення світла в Харківській області на цей тиждень знову змінилися - частина мешканців міста Люботин залишиться без електропостачання на понад 8 годин.

Планове знеструмлення заплановане на четвер, 19 листопада, і триватиме з 09:00 до 17:00. Електрику відключать мешканцям одразу кількох вулиць у Харківському районі.

Про це повідомляє офіційний сайт міської ради Люботина. Роботи з обслуговування мереж проводитимуть енергетики, тож світла не буде у визначений проміжок часу.

Найбільше будинків під відключення потрапляє на вулиці Змагання. Тут без електроенергії залишиться близько 60 будинків, зокрема буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62А, 63/1, 67, 68, 69, 72.

Також електропостачання припинять на вулиці Всеволода Нестайка. Тут знеструмлять будинки з 10 по 23 номер, включно з буд. 15А.

На вулиці Валківській без світла залишаться будинки 2/65, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, а також буд. 10А. Крім того, під відключення потрапляють будинки 3, 4, 5, 7 на в'їзді Змагання та буд. 42 на вулиці Романа Лисенка.

Скільки триватиме відключення

Згідно з графіком, електропостачання відновлять після 17:00. Точний час відновлення залежатиме від завершення планових робіт на мережах.

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а за потреби - підготувати запас води та їжі на день.

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