Парня и девушку расстреляли из дробовика

Появились неожиданные подробности расстрела молодой пары в Кривом Роге

ЧП произошло вечером, 16 апреля. На улице Дышинского преступник выстрелил в парня и девушку и скрылся с места преступления, сообщает «Первый городской канал».

Кто-то из соседей услышал стрельбу и вызвал скорую и полицию.

По предварительным данным, стрелок, предположительно из дробовика, успел сделать два выстрела. 25-летняя девушка скончалась на месте, ее 26-летнего спутника медики пытались реанимировать на месте. О его состоянии информации пока нет.

Известно, что убийца покинул место происшествия на машине Mazda 6 черного цвета. В городе был введен план "Сирена".

Утром 17 апреля стало известно, что мужчина, которого полиция подозревала в расстреле, выбросился из окна.

ЧП произошло около 5:30 утра. На 5-м Горняцком мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже. В это время в дверь его квартиры пытались войти правоохранители.

52-летний мужчина умер на месте, врачи "скорой помощи" приехать не успели.

На месте инцидента работали правоохранители.

Сообщается, что полицейские нашли оружие, из которого стреляли.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

Как сообщала Politeka, в Кривом Роге скандал из-за отказа в проезде пенсионерке.

Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.