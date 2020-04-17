Трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции выдвинули подозрение в пытках

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Правоохранители подозреваются в том, что они пытали человека, пытаясь заставить признаться в преступлении, которое он не совершал.

Как стало известно, инцидент произошел еще в декабре прошлого года.

По результатам следствия, один из правоохранителей доставил 18-летнего подозреваемого в служебный кабинет, где их уже ждали его коллеги.

Без предъявления каких-либо требований один из них нанес несколько ударов по голове мужчины, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.