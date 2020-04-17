Трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции выдвинули подозрение в пытках
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Правоохранители подозреваются в том, что они пытали человека, пытаясь заставить признаться в преступлении, которое он не совершал.
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Как стало известно, инцидент произошел еще в декабре прошлого года.
По результатам следствия, один из правоохранителей доставил 18-летнего подозреваемого в служебный кабинет, где их уже ждали его коллеги.
Без предъявления каких-либо требований один из них нанес несколько ударов по голове мужчины, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.
"С целью получения признания, подозреваемые заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для подозреваемых результату", - говорится в сообщении.
Если вину полицейских докажут, что им грозит лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Ранее мы сообщали, что 23-летний участковый инспектор в Харькове избил пенсионера, после того, как тот заступился за женщину.
По словам пострадавшего, 68-летнего пенсионера, на месте для инвалидов сидел молодой человек. Когда женщина наклонилась к нему и сказала, что он занимает льготное место, и даже готова была показать свое удостоверение, тот в ответ разошелся матом.
Услышав оскорбления в адрес женщины, за нее вступился дедушка.
Но неадекватный, как позже выяснилось, полицейский молча ударил пожилого мужчину кулаком в лицо. Старик решил дать сдачи, завязалась драка.
Напомним, сотрудники фастфуда избили покупателя на глазах у полиции.
Как сообщала Politeka, под Днепром жестоко избили полицейского.
Также Politeka писала, что полицейские массово штрафуют львовян.