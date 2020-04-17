Кошмарные масштабные пожары вспыхнули в Житомирской области в Овручском районе

Огонь разгорелся 16 апреля. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Сейчас пожар охватил территорию в 50 га. С огнем борются только 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС. Им помогают 45 лесоводов с небольшим количеством техники. Но огонь все ещё бушует на территории.

Местные жители рассказывают, что пожарные их района работают в одиночестве, без поддержки спасателей из других областей. Потому огонь распространяется очень стремительно.

Огонь уничтожает дома в разных селах. Люди публикуют жуткие кадры. В сети пишут, что огонь поразил села в Овручском районе: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошин.

У людей дотла сгорели хаты. В селе Журба огонь уничтожил церковь.

Люди пытаются противостоять стихии, села окапывают канавами, однако пламя отвоевывает территории. Спасатели вывозят местных жителей.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Кроме того горят огромные лесные массивы.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Фото: facebook.com/Віталій Юшкевич

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