Кошмарные масштабные пожары вспыхнули в Житомирской области в Овручском районе
Огонь разгорелся 16 апреля. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Сейчас пожар охватил территорию в 50 га. С огнем борются только 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС. Им помогают 45 лесоводов с небольшим количеством техники. Но огонь все ещё бушует на территории.
Местные жители рассказывают, что пожарные их района работают в одиночестве, без поддержки спасателей из других областей. Потому огонь распространяется очень стремительно.
Страстная пятница 17 апреля: что категорически нельзя делать в этот день, традиции праздника
Каменских, Полякова, Лобода и другие звезды в самых жарких образах, от которых дух захватывает: топ фото
Право на заслуженную пенсию восстановят, документ уже в Раде: кого коснутся изменения
Известный актер бросился за помощью для Андрея Данилко: что произошло и как спасти Верку Сердючку
Огонь уничтожает дома в разных селах. Люди публикуют жуткие кадры. В сети пишут, что огонь поразил села в Овручском районе: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошин.
У людей дотла сгорели хаты. В селе Журба огонь уничтожил церковь.
Люди пытаются противостоять стихии, села окапывают канавами, однако пламя отвоевывает территории. Спасатели вывозят местных жителей.
Кроме того горят огромные лесные массивы.
Фото: facebook.com/Віталій Юшкевич
Напомним, в небе над обгоревшим Чернобылем заметили зловещий знак, фото.
Как сообщала Politeka, ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.
Также Politeka писала, что уровень яда в воздухе Киева зашкаливает, срочное заявление ГСЧС: "опасно для жизни".