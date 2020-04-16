От такого зрелища становится не по себе

Над выгоревшим Чернобылем заметили «адское» красное солнце

После масштабных пожаров, которые подобрались вплотную к зоне отчуждения, территория вокруг Чернобыля начинает медленно приходит в себя. Однако, в небе над ней 16 апреля заметили тревожный знак.

В четверг на Киев и область обрушилась мощная пылевая буря, из-за которой небо оказалось затянуто огромной тучей пыли. Это превратило солнце над Чернобыльской зоной в зловещую красную точку.

Фотографией «знака свыше» поделился на своей странице в Фейсбук член Общественного Совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

«Солнце Чернобыля сегодня такое», - подписал снимок он.

Украинцы тут же принялись комментировать фото.

«Шиждец», «Такое странное красное солнце», «"И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма." Как-то так…», «Нечто невероятное», «Эффект сепии. По смыслу печально, но есть в этой картинке что-то завораживающее», - пишут люди.

Напомним, что накануне в сети появилось фото, на котором можно было увидеть, как над выжженной землей Чернобыля появилась радуга. Выглядело это как настоящий знак свыше, призванный приободрить украинцев.

Согласно оперативной информации пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 14 апреля, в Зоне отчуждения нет открытого огня, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Напомним, над выгоревшим Чернобылем заметили знак свыше, появилось фото.

Как сообщала Politeka, украинцы поклонились перед ребятами, которые тушили пожар в Чернобыле, фото героев.

Также Politeka писала, что ситуация в пылающем Чернобыле тяжелая, украинцев предупредили о новой беде.