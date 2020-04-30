Нацполиция Донецкой области, военная прокуратура и пресс-служба Офиса генпрокурора выдали облаву на полк спецназа ВСУ за обнаружение крупного склада боеприпасов

Об этом вопиющем факте на своей странице в Фейсбуке написал главред издания Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.

В пресс-релизе правоохранители радостно отрапортовали о том, что в результате обыска в помещениях бывшего клуба и детского лагеря силовики обнаружили БМП-2К, БТР-70, противотанковую гранату МТ-12 «Рапира», минометы, артиллерийские пушки, пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, около 100 тонн боеприпасов и многое другое.

«Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц», – говорится в сообщении.

В свою очередь Бутусов не пожалел сарказма.

«Высылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в Военную прокуратуру и Нацполицию Донецкой области, и в пресс-службу офиса генпрокурора, которые на базе 3-го полка спецназ в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще ордена потребуют», – пишет он.

Что же это за арсенал, и что произошло на самом деле, Бутусову рассказал источник из командования этого самого полка.

По его словам, «клоунада и показуха» со следственными действиями были проведены на базе 3-го полка спецназа ВСУ.

«На базе наша охрана, а данная техника и вооружение, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы», – пояснил источник.

Он добавил, что обыски прошли через два месяца после того, как был занят этот объект. Видимо, не исключает он, кто-то решил нарисовать себе достижения, решившись на откровенное вранье.

Эту информацию изданию подтвердил и глава УДА Дмитрий Ярош.

«Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят», – подчеркнул он.

Напомним, "крот" ФСБ крупно подставил российских кураторов в Харькове.

Как писала Politeka, Зеленский подписал важный указ о военных складах и арсеналах ВСУ.

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