Предположительно, пилот не справился с управлением

ЧП с легкомоторным самолетом «Grumman» произошло в пятницу, 1 мая, в Днепропетровской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. От удара самолет вспыхнул.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинской за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка». На месте происшествия найдены тела двух мужчин.

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, 18 апреля в России под Хабаровском произошла авиакатастрофа с легкомоторным частным самолетом марки Л-4. Воздушное судно рухнуло в 30 км от города. По предварительной информации, на борту находились три человека (есть данные, что четверо), все они погибли.

Следственный комитет РФ завел дело по статье о нарушении правил безопасности. Стало известно, что рассматриваются несколько версий причины авиакатастрофы: ошибка пилота и отказ техники.

Также мы писали, в апреле 2020 в России рассекретили кадры с места авиакатастрофы, произошедшей прошлой весной в аэропорту Шереметьево с "Суперджетом". Тогда погиб 41 человек.

По данным следствия, Денис Евдокимов, командир воздушного судна RRJ-95B, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что повлекло разрушение и возгорание самолета.

Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.