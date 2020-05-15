За сутки на Востоке Украины погибло трое украинских военных, еще двое получили ранения

Практически ежедневно с фронта поступают неутешительные новости о смерти украинских бойцов или ранении военных. Как правило, ранения бойцы получают в результате обстрелов, но бывают и другие причины.

Так, 14 мая стало известно о смерти двух человек в результате военных учений в районе ООС. Как передает ТСН, двое десантников погибли возле Краматорска из-за неудачного приземления. Отмечается, что военные утонули в результате прыжка с парашютами. Родные погибшего рассказали, что их тела искали почти сутки, а погибли они 13 мая. В штабе ООС на данный момент причины гибели не озвучивают, отмечая, что проводят расследование.

Имена погибших известны. Это 30-летний майор Андрей Суприган, который воевал на Донбассе с самого начала российской агрессии. У него есть боевые ордена и награды. Вместе с ним погиб сержант Дмитрий Кузьменко.

Кроме этого, на передовой погиб 24-летний военный Александр Карпик. Его ранил снайпер на Луганщине. Медикам не удалось спасти жизнь молодого бойца.

В штабе ООС подчеркивают, что обстрелы не стихают. По всей линии разграничения идут обстрелы с применением противотанковых управляемых ракет.

Напомним, что появились трагические подробности гибели майора-спецназовца Андрея Супригана.

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