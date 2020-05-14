На Донбасі з перших днів війни

Війна на Донбасі забрала життя ще одного захисника України

У зоні проведення операції об'єднаних сил загинув військовий - заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Про це пише прес-служба Львівської міськради.

Андрій Супріган служив у 81 десантно-штурмовій бригаді. Лицар Ордена Богдана Хмельницького ll і lll ступеня (в 2015 і 2016 роках).

У 2008 році Андрій Супріган закінчив Ліцей імені Героїв Крут у Львові, в 2012-му – Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Військовий брав участь у бойових діях на Донбасі від початку російської агресії.

На війні виконував ряд бойових завдань в різних точках фронтової смуги на Луганщині та Донеччині: Кутейникове, Верхнеторецкий, Кряківка, Гранітне, Степанівка, Водяне, Широкіно, Дебальцеве, а також по лінії розмежування, на ворожій території.

Знайомі Андрія Супригана повідомляють у соцмережах, що загинув він у середу, 13 травня, неподалік Краматорська, під час десантування на воду. Тіло військового шукали майже добу, передає ZA.

"Спочивай з миром, брат", "Вічна пам'ять герою", - пишуть в мережі.

У Львові у Андрія залишилися батьки, сестра і дружина. Про місце і час похорону буде відомо пізніше.

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