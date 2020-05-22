В Житомирской области мужчина расстрелял семерых друзей, с которыми отдыхал на природе

Трагедия произошла в ночь на 22 мая неподалеку от села Новоселица Попелянского района Житомирской области. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, компания из 8 киевлян приехала на рыбалку на местный пруд, где к ним присоединился арендатор. Друзья распивали спиртные напитки, а затем шестеро из них устроились спать в сарае на берегу водоема, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда – профессиональным охотником.

Около часа ночи между ними разгорелся конфликт, из-за которого арендатор схватился за свое охотничье ружье и открыл огонь по отдыхающим.

«Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», - рассказал Геращенко.

Стрелка уже задержала полиция. Сейчас он находится под стражей. Его ружье было изъято. В ближайшее время подозреваемого отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего будет решен вопрос о его вменяемости.

Геращенко предположил, что суд может приговорить охотника к пожизненному заключению. Он также опубликовал фото с места трагедии.

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