В сети появились новые фото с места трагедии на Житомирщине, где охотник расстрелял семерых друзей

В пятницу, 22 мая, Украину потрясла бойня в Житомирской области, где на берегу пруда в селе Новоселица охотник расстрелял семерых отдыхающих из Киева.

Как сообщают правоохранители, арендатор одного из частных прудов открыл огонь по отдыхающим после совместного распития алкоголя. Замминистра иностранных дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук поделился новыми кадрами с места случившегося.

Судя по фотографиям, непосредственно перед трагедией мужчины сидели за накрытым столом с алкоголем.

Кроме того, своей версией событий поделился брат подозреваемого в расстреле охотника – Виктор. Он рассказал Телеграм-каналу PavlovskyNews, что его родственник жаловался на вымогательства со стороны местной полиции, которая требовала свою долю за аренду пруда. Виктор рассказал, что накануне местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к его брату приехали знакомые «добровольцы», которые начали подозревать, что мужчина подставил полицейского.

Родственник подозреваемого заявил, что изначально мужчины действительно выпивали все вместе, однако затем ситуация накалилась до предела и все закончилось гибелью гостей. При этом, по словам Виктора, у приезжих тоже было оружие. Так, он уточнил, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет. Мужчина утверждает, что с таким арсеналом «можно идти на передок».

В свою очередь, информированный источник Dетектив-Info сообщает, что среди погибших в бойне есть действующие военнослужащие Нацгвардии: бойцы батальона им. Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, двое бойцов с позывными «Фин» и «Скандер», а также киевский волонтер Роман Ханенко и работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Напомним, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

Как сообщала Politeka, мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве, силовики пошли на штурм.

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