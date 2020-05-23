Правоохранители успели задержать нескольких подозреваемых

В субботу, 23 мая, в Киеве прогремел взрыв возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, передает Рoliteka.net со ссылкой на Телеграм-канал Pavlovsky news.

"По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры смогли убежать", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, 18 мая в Киеве произошло несколько взрывов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого вызвали для проведения следственных действий. ЧП произоло возле здания Главного управления СБУ.

В этом месте собралось около 300 человек – в основном сторонников активиста. Также замечены нардепы от партии "Голос". Также присутствовали в большом количестве правоохранители.

Допрос должен был начаться в 9:00, однако Стерненко появился позже примерно на час. В СБУ говорят, что подозрение активисту не собирались. А информацию о планах вручить ему подозрение называют «попыткой обострить ситуацию».

"Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении", - официально заявили в пресс-службе силовиков.

Отмечается, что после того как Стерненко зашел в здание СБУ, активист Алексей Цымбалюк с другими участниками акции зажег файеры и кидал шумовые гранаты.

Напомним, бунт вспыхнул в Киеве, озлобленная толпа перекрыла движение: первые кадры с места событий.

Как сообщала Politeka, бунт случился под окнами Зеленского в Киеве, в ход пошли файеры: кадры с места событий.

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