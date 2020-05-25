Крым оказался на пороге критической нехватки воды, и это может обернуться серьезными последствиями для Украины

За последний год запасы питьевой воды в регионе уменьшились до 60%, и ее хватит до июля-августа. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новые военные действия против Украины, поскольку Киев дал понять, что не пустит воду в Крым до его деоккупации, пишет журналист Пол Гобл для The Jamestown Foundation.

До аннексии Россией в начале 2014 года 85% питьевой воды Крым получал из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу. После захвата полуострова РФ Украина прекратила поставку воды, а оккупантам пришлось полагаться на местные скважины, водохранилища и грунтовые воды. Сейчас в Крыму 22 водохранилища, причем некоторые из них полностью высохли или же их запасы достигли критического уровня.

В условиях пандемии потребление воды резко возросло. И если оккупанты видят причину надвигающегося кризиса с водой на полуострове в непримиримости Киева, то украинские власти связывают ситуацию напрямую с захватом территории. Так, недавно вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что вода в Крым с материковой части Украины пойдет только после деоккупации, и это единая позиция государства.

Ответственность за обеспечение водой оккупированных территорий, согласно Женевской конвенции 1949 года, полностью лежит на государстве-оккупанте. Однако все попытки бурения скважин и прокладка водопроводов не спасают ситуацию, потому что резко упал уровень грунтовых вод. И теперь от ее нехватки страдает не только сельское хозяйство, но и население.

По словам Юрия Смелянского из «Института Черноморских стратегических исследований», оккупационные власти взялись педалировать вопрос с нехваткой воды в Крыму, чтобы оказать давление на Киев через Европу.

«Напрашивается вопрос, действительно ли нынешняя «истерия» в Крыму по поводу нехватки воды связанна лишь только с этой проблемой, либо же предвещает новый враждебный шаг России против Украины?», – отмечает эксперт.

Если не решать проблему с водными ресурсами для полуострове, это может привести к новым требованиям Запада к России о возвращении Крыма Украине.

Таким образом увеличивается вероятность того, что россияне могут начать новое наступление на территорию Украины в северном направлении, чтобы получить контроль над водными ресурсами для полуострова, до начала полномасштабной гуманитарной катастрофы в середине лета.

Ситуацию усугубляет мировой кризис с пандемией китайского вируса. В РФ могут начать военную агрессию против Украины, рассчитывая, что остальные страны заняты борьбой с пандемией, и им будет не до нас. Москва же попытается преподнести все как очередную «гумпомощь».

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

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