Российская Федерация усилила обстрелы в зоне ООС на Донбассе с определенной целью
По мнению военного обозревателя Михаила Жирохова цель России состоит в том, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского появился повод заявить о необходимости отвода войск ВСУ. Под ударом оказалось три района.
Такое мнение эксперт озвучил для журналитов издания Апостроф.
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"Россия проталкивает разведение войск еще на трех участках: в районе Авдеевки, Широкино и на Светлодарской дуге – именно там происходит обострение. Россияне, когда не могут осуществить дипломатические шаги, прибегают к военным. Сейчас они пытаются показать, что Украина несет потери, погибают наши военные", – заявил он.
Жирохов отметил, что в связи с постоянными провокациями, которые предпринимают российские боевики, нельзя исключать возможного обострения на Донбассе.
"Зимы практически не было. Сейчас будет плюсовая температура, грязи будет немного, хотя обычно Донбасс во влажные сезоны тонет в вязкой грязи. Но теперь появится возможность перебрасывать войска и вести обстрелы", – подчеркнул эксперт.
Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.
Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".
Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.
Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.
Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.