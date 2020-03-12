Российская Федерация усилила обстрелы в зоне ООС на Донбассе с определенной целью

По мнению военного обозревателя Михаила Жирохова цель России состоит в том, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского появился повод заявить о необходимости отвода войск ВСУ. Под ударом оказалось три района.

Такое мнение эксперт озвучил для журналитов издания Апостроф.

"Россия проталкивает разведение войск еще на трех участках: в районе Авдеевки, Широкино и на Светлодарской дуге – именно там происходит обострение. Россияне, когда не могут осуществить дипломатические шаги, прибегают к военным. Сейчас они пытаются показать, что Украина несет потери, погибают наши военные", – заявил он.

Жирохов отметил, что в связи с постоянными провокациями, которые предпринимают российские боевики, нельзя исключать возможного обострения на Донбассе.

"Зимы практически не было. Сейчас будет плюсовая температура, грязи будет немного, хотя обычно Донбасс во влажные сезоны тонет в вязкой грязи. Но теперь появится возможность перебрасывать войска и вести обстрелы", – подчеркнул эксперт.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".