Врач-ветеран АТО Анатолий Шудрак, который в составе комиссии зафиксировал недостаток в 9 млн, был жестоко избит

Эту информацию в Facebook сообщил главврач Национального института рака Андрей Безносенко, передает Politeka.net.

По его словам, дерзкое нападение произошло прямо перед главным входом в клинику, где работает Анатолий Шудрак.

"Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", - сообщил Безносенко в своем Facebook.

Главврач Национального института рака также отметил, что нападение идентично тому, как напали на него самого.

"Без слов, удары со спины, только в голову, не исключено с использованием кастета. И заказчики те же", - добавил Безносенко.

Подытоживая, главврач напомнил, что врач-ветеран АТО Анатолий Шудрак в составе комиссии зафиксировал в институте недостаток на 9 млн.

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