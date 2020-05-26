Силы ООС не церемоняться с российско-оккупационными войсками "Л/ДНР" на Донбассе

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, стало известно о новом успехе ВСУ на передовой на участке фронта, за который отвечает 54-я бригада.

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, бойцы ВСУ ярким выстрелом уничтожили очередную позицию российских оккупантов на Донбассе.

"Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. Фронтовым языком, такая поразительная точность называется "ювелирной", - подписал Андрей Цаплиенко яркое видео, на котором заснято уничтожение вражеских позиций.

"Молодцы!", "Слава Украине!", "Отлично ребята!", "Гори вата", - отреагировали украинцы на видеоролик, на котором запечатлили мощный удар по российско-оккупационным войскам в зоне ООС.

Ранее мы рассказывали о том, что подконтрольные Кремлю оккупационные формирования "ЛНР" остались без командира. 24 мая в оккупированном российскими войсками скончался один из командиров боевиков "Август".

Известно, что предатель Александр Костин скончался в луганском СИЗО.

"Из-за карантина "Август" был помещен в одиночную камеру. Он был человеком нездоровым — у него был сахарный диабет, а лечение ему в СИЗО не проводили. По имеющимся данным, в крайнее время у него было 2 сердечных приступа. Вчера у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался", - сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

Стоит также напомнить, что ранее подконтрольный оккупационным властям "суд" приговорил предателя Костина к 14 годам заключения за совершение "тяжких преступлений, в числе которых убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, в том числе женщине и ребенку, грабеж в особо крупном размере, угон транспортных средств".

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам.

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