ВСУ дали мощный отпор вооруженным формированиям России, которые прибегли к массированной атаке на Донбассе и 12 раз обстреляли позиции украинских военных

Как сообщает Politeka.net, по данным разведки, у врага большие потери, ведь воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили. При этом ни один украинский защитных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

В сообщении пресс-центра ООС отмечается, что противник применял для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования России и боевики "ДНР" совершили восемь обстрелов:

1. в окрестностях Каменки – из 122-мм артиллерийских систем;

2. рядом с Авдеевкой – из минометов 82-го калибра, выпустив 20 мин, а также с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

3. возле Красногоровки – с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

4. неподалеку Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5. вблизи Водяного – из минометов 120 мм и 82 мм, выпустив 13 мин.

В то же самое время четыре обстрела оккупантов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

1.дважды у Орехово – из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

2. дважды неподалеку Новолуганского – со ствольной артиллерии 122 калибра, выпустив 30 снарядов, а также из минометов 120-го и 82-го калибров – 26 боеприпасов.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы предоставить врагу адекватный и неотвратимый ответ", – говорится в сообщении штаба ООС.

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